Рятувальники виявили тіло загиблого внаслідок ворожого влучення в готель у Бахмуті, з ще однією людиною підтримується акустичний контакт, одного чоловіка врятували та госпіталізували, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У результаті ранкового прильоту частково зруйновано будівлю готелю. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники врятували чоловіка, якого госпіталізовано до лікувального закладу. Виявлено тіло загиблого", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Підтримується акустичний контакт з одним постраждалим. Роботи з розбирання завалів тривають.

Від ДСНС залучено 28 осіб особового складу та п’ять одиниць техніки.