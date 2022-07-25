Події

21:55 25.07.2022

Газпром без попередження підвищив тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород"

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Газпром без попередження підвищив тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород"

Диспетчери "Оператор ГТС України" у понеділок зафіксували різке зростання тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордон РФ – Україна без попередження з боку АТ "Газпром".

За даними пресслужби ОГТСУ, компанія проінформувала "Газпром", що несвоєчасне подання інформації про переключення та зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадала про необхідність узгодження дій згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

"Такі неузгоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. "Оператор ГТС України" наполягає, що оператор російської ГТС має надавати інформацію про причини такої поведінки у рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС", зазначив голова ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову знизив транзит через "Північний потік" до 33 млн куб. м на добу.

При цьому у українського оператора нагадали, що у 2009 році за аналогічних обставин із різким перепадом тиску сталася аварія на газопроводі Туркменістану.

Як повідомлялося, до 2009 року "Газпром" був найбільшим покупцем туркменського газу, імпортуючи близько 40 млрд куб. м на рік. З 2009 року "Туркменгаз" почав експортувати газ за цінами, орієнтованими на світовий ринок. Після цього "Газпром експорт" різко скоротив прийом туркменського газу, що призвело до аварії на газопроводі Середня Азія - Центр (САЦ). У результаті постачання було припинено та відновлено вже на початку 2010 року, але у значно менших обсягах.

 

 

Теги: #газопровод #газпром

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