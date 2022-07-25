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20:38 25.07.2022

В Україну прибули перші британські ЗРК "Stormer"

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В Україну прибули перші британські ЗРК "Stormer"

Перша партія британських зенітно-ракетних комплексів "Stormer" прибула в Україну, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Перші 6 ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у командуванні, ці броньовані машини "бачать" ворожі штурмовики на відстані до 18 км, причому самі для противника залишаються "невидимими".

"Все через їхні особливості наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британський ЗРК у прямому розумінні слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на ворожих гелікоптерах і літаках", - пояснили в ОК "Південь".

Як повідомлялося, раніше в уряді Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії заявили, що мають намір надати Україні броньовані машини Stormer, системи ППО, 120 броньованих машин, нові протикорабельні ракети та понад 5 тис. протитанкових ракет на додаток до танків Challenger 2, наданих Польщі на заміну тих, що вони передали Україні.

 

 

 

Теги: #британия #вооружение

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