Минсоцполитики запустило интерактивную карту использования средств из гуманитарного счета и оказания помощи

Министерство социальной политики запустило интерактивную карту использования средств из гуманитарного счета, открытого ведомством в Национальном банке Украины.

"Минсоцполитики всегда руководствуется принципами прозрачности и добродетели. Отныне в открытом доступе на сайте министерства размещена информация об использовании денег с гуманитарного счета, открытого в Национальном банке Украины в первые дни полномасштабной войны. Информация доступна для каждого и отображает, сколько денег было получено на гуманитарный счет, сколько потрачено и остаток. Отдельное внимание было уделено отражению отчетности использования денег по регионам", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В ведомстве напоминают, что полученные на гуманитарный счет средства направляются на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства; обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворения других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Интерактивная карта доступна по ссылке: https://www.msp.gov.ua/content/dashboard.html