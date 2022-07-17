17 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 144 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 144 RUSSIAN AGRESSION

17 липня відзначають Всесвітній день емоджі, Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя, в Україні - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, у Панамі – День дітей, День Конституції у Південній Кореї.

8 років тому, 17 липня 2014 року, російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території т.зв. ДНР збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (всього 298 осіб).

Православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері преподобного Симеона Дивногорця та трьох святих Андріїв: проповідника Андрія Критського, іконописця Андрія Рубльова та князя Андрія Боголюбського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день емоджі

17 липня відзначають Всесвітній день емоджі, присвячений піктограмам, ідеограмам та смайликам, які використовуються в системі електронного спілкування.

Ці значки, що символізують настрій людини, її емоції, а також зображують різноманітні предмети, в сукупності здатні зобразити навіть окремі життєві ситуації, утворюють так звану графічну мову, що отримала назву "емодзі" або "емоджі". Два варіанти вимови свята пов'язані із системою транскрипції японської мови, прийнятої у різних країнах.

Поняття "емоджі" утворено від японських слів "картинка" і "знак, символ" і дослівно може бути перекладено як "знак у картинці" або "символ у картинці".

Вважається, що творцем емоджі є Сігетака Куріта – співробітник однієї з японських комунікаційних компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990-х років, а звідти її запозичили для мобільних телефонів та комп'ютерів.

Дату 17 липня обрали тому, що саме цей день відображається на піктограмі календаря емоджі в операційній системі iOS.

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя

17 липня відзначається Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя або День міжнародного правосуддя. Свято встановлено на честь прийняття цього дня у 1998 році Римського статуту – договору, що лягло в основу створення Міжнародного кримінального суду, МКС.

Робота над цим основним документом МКС почалася ще в грудні 1948 року, коли Генасамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов'язаних із геноцидом, та покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права "розглянути питання про бажаність та можливість створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду".

Але офіційне ухвалення Римського статуту відбулося лише за півстоліття. Так, 15-17 липня 1998 року в Римі пройшла Дипломатична конференція повноважних представників під егідою ООН, на якій і було прийнято конвенцію про заснування МКС – першого міжнародного постійного органу кримінального правосуддя, уповноваженого переслідувати осіб, винних у найбільш нелюдяних злочинах. 17 липня учасники конференції підписали Римський статут. Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року після того, як 60 держав стали учасниками Статуту через ратифікацію або приєднання.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Щороку в третю неділю липня відзначають своє свято представники різних професій, кожна з яких так або інакше пов'язана з чорною або кольоровою металургією: доменники, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі та багато інших. Своїм це свято вважають і гірники, які видобувають руду – необхідний компонент виробництва металу.

Деякі з цих професій існують упродовж століть. Археологічні знахідки свідчать, що людина навчилася обробляти метал ще п'ятому-шостому тисячолітті до нашої ери. В античному світі виникло уявлення про три століття людства - кам'яне, бронзове і залізне, - що зайвий раз підкреслює значущість металів для розвитку суспільства, а також говорить про давню історію металургійного мистецтва.

Ще цього дня:

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1918 - Розстріляний останній російський імператор Микола II;

1933 - Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав;

1941 - Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт "Галичина";

1945 - Почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників;

1973 - В Афганістані повалено монархію і проголошено республіку;

2013 - Випадок потоплення українського судна російськими прикордонниками, яке, за їхніми словами, порушило російський простір в Азовському морі. Єдиний рибалка-свідок, що вижив (із п'яти) - Олександр Федорович;

2014 - Російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (всього 298 осіб);

2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Іменини: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Пилип.