Події

06:53 17.07.2023

17 липня: Яке сьогодні свято

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17 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 509 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 509 RUSSIAN AGRESSION

17 липня - Всесвітній день емоджі, Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

В Україні - День етнографа, в Японії - День моря, День Конституції в Південній Кореї, у Фінляндії - День демократії, в Ізраїлі - Міжнародний день щирої радості за досягнення інших.

17 липня 2014 року російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Ще цього дня:

1917 - У Великій Британії з титулів вилучено всі німецькі імена. Британський король Георг V опублікував звернення, де затвердив, що спадкоємці Британської королівської сім'ї за чоловічою лінією - Саксен-Кобург-Готська династія - носитимуть прізвище Віндзори;

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 - Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав;

1958 - Рада Міністрів УРСР ухвалила рішення про скорочення 8 із 40 чинних монастирів;

1973 - В Афганістані повалено монархію і проголошено республіку;

1997 - Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини;

2020 - Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України з 490 до 138.

Іменини: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Юхим, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот.

Теги: #17_липня

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07:04 17.07.2022
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