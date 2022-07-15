Вибухи у Кривому Розі були відлунням обстрілів Миколаївської області

Звуки вибухів, які чули мешканці м.Кривий Ріг Дніпропетровської області у п'ятницю ввечері, були звуками обстрілів сусідньої Миколаївської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук із посиланням на військових.

"Хочу звернути увагу на те, що ввечері з'явилася інформація про вибухи, які люди чули у Кривому Розі. Повідомляю, що, за інформацією військових, це був обстріл територій Миколаївської області на кордоні з Дніпропетровщиною. Саме його чули криворіжці", - написав Лукашук у телеграмі.

При цьому він зазначив, що в області наразі оголошено повітряну тривогу і попросив мешканців не нехтувати правилами безпеки.

Також голова обладміністрації повідомив, що вдень російські окупанти обстріляли територію Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Криворізького району на кордоні з Херсонською областю, внаслідок чого на одному з полів сталася пожежа. "Знищено близько 5 га пшениці. На щастя, ніхто не постраждав", – розповів Лукашук.

Раніше місцеві ЗМІ написали про вибухи, які чути у Кривому Розі. Подробиці не повідомляли.

Від західних околиць Кривого Рогу до адміністративного кордону Миколаївської області близько 10 км.