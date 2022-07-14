Депутати пропонують удосконалити порядок звільнення військовослужбовців зі служби через стан здоров'я під час війни

Група народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" пропонує удосконалити порядок звільнення військовослужбовців із військової служби через стан здоров'я в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №7556 зареєстровано у Верховній Раді 14 липня.

"У ході воєнних дій виявилися окремі недоліки чинного закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в умовах воєнного стану. Зокрема, стаття 26 закону містить як підставу звільнення військовослужбовців з військової служби через стан здоров’я лише висновок (постанову) військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби, змішуючи цей юридичний факт із виключенням з військового обліку", – наголошується в пояснювальній записці.

Автори законодавчої ініціативи звертають увагу на те, що ВЛК здійснюють відповідну експертизу, а постановка на військовий облік і виключення з нього належить до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міноборони.

Отже, народні депутати пропонують унормувати право командирів військових частин видавати накази про звільнення військовослужбовців, нездатних за станом здоров'я (зокрема, у разі поранення) здійснювати службу, з військової служби на підставі висновку (постанови) ВЛК.

При цьому законопроєкт також передбачає, що контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з неї з моменту оголошення мобілізації – протягом терміну її проведення, який визначається рішенням президента України, та з моменту оголошення воєнного стану – до оголошення демобілізації. Те саме стосується і військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу.