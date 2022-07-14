Події

17:14 14.07.2022

Київрада затвердила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

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Київрада затвердила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення щодо створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".

За відповідне рішення проголосували 85 депутатів, повідомляє пресслужба міського голови столиці Віталія Кличка.

"Над проєктом цього рішення ми працювали разом із активістом Романом Ратушним, який боровся за збереження Протасового Яру зеленою зоною столиці. І героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Створення заказника - це пам'ять Романа Ратушного та свідчення того, що його справа та справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була недаремною. "Протасів Яр" врятували від забудови. Він - ландшафтний заказник! І радуватиме не одне покоління киян", - наголосив Кличко.

Теги: #заказник #протасів_яр

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