12 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 139 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 139 RUSSIAN AGRESSION

12 липня відзначають Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день фотографа, у Данії – День фіорду, в Ірані – День хіджаба та цнотливості, у Сан-Томе і Принсіпі – День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Петра та Павла.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день бортпровідника

Щороку 12 липня в Україні та низці країн відзначається Всесвітній день бортпровідника. Це професійне свято тих, хто відповідає за безпеку пасажирських перевезень у салонах авіалайнерів.

Історія виникнення цієї професії бере початок у 1928 році. Тоді на борт літака почали брати додаткового члена екіпажу, який забезпечував контакт із пасажирами під час польоту. Пілоти таким чином знімали з себе обов'язки спостереження за людьми. Бортпровідник у разі необхідності доводив до відома керуючого польотом обстановку в салоні.

Звання першої стюардеси отримала Елен Черч, мешканка штату Айова. Вона дуже любила перельоти і записалася на уроки з пілотування. 1930 року Елен запропонувала приватній авіакомпанії послуги стюардеси на борту лайнера, який виконував міжнародні перевезення. Її взяли на роботу. Перший робочий день Елен успішно пройшов 15 травня 1930 року. Лайнер здійснював переліт із Сан-Франциско до Шаєнна. Керівництво компанії запропонувало Елен набрати першу групу стюардес. Вона відібрала сімох медсестер. Їхній вік був до 25 років, а вагова категорія не перевищувала 52 кілограми.

Міжнародний день фотографа

День фотографа відзначають 12 липня, у день святої Вероніки, покровительки фотографії. Якщо вірити легенді, то саме вона була тією жінкою, яка подала Ісусу, що піднімався на Голгофу, шматок тканини, щоб витерти обличчя від поту. На тканині залишився лик сина божого. Тож через дві тисячі років Папа Римський затвердив саме цей день як свято фотографів.

Ще одна версія щодо дня святкування саме 12 липня, бо цього дня народився засновник компанії Kodak Джордж Істмен. Вважається, що саме він вивів мистецтво фотографії на новий рівень.

Ще цього дня:

1917 - У ході Першої світової війни вперше у світі застосовано бойову отруйну речовину іприт;

1923 – Прийнято ухвалу ЦК РКП(б) про відновлення шахт Донбасу;

1970 - Експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Хейєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1996 - Конгрес США надав кожному штату право не визнавати одностатевий шлюб, визнаний в інших штатах;

1998 – Футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0;

2003 – У Каліфорнії суд зобов'язав тайванську фірму - виробника карамелі виплатити 50 млн доларів батькам дитини, яка подавилася цукеркою;

2003 – Канада легалізувала марихуану;

2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грибаускайте.

Церковне свято

Православна церква 12 липня відзначає свято апостолів Петра і Павла, яких за особливо ревне поширення християнської віри ще називають першоверховними. Церква їх шанує як перших проповідників християнської віри. Цього дня перенесли реліквії апостолів із Рима до Сан-Себастьяна.

Апостол Петро, один із найближчих учнів Христа, проповідував у різних країнах Слово Боже і при цьому творив великі чудеса – зцілював хворих, воскресив мертвих. Він написав два Соборні Послання, був першим єпископом Римським. За християнську віру його розіп'яли 67 року на хресті вниз головою.

До навернення апостол Павло називався Савлом і був гонителем християн. Сам Господь покликав його до апостольства. За поширення у різних країнах віри Христової Павло переніс багато страждань. У 67 році він був обезголовлений у Римі. Його перу належать 14 листів.

Апостоли Петро і Павло посідають особливе місце у церковній ієрархії. Адже саме у святого Петра зв'язка із ключами від Царства Небесного. Він зачиняє і відчиняє ворота раю.

Іменини: Катерина, Іван, Вероніка, Григорій, Павло, Петро.