Події

11:04 09.07.2022

У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

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У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена в суботу вранці внаслідок російського обстрілу житлового масиву Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були важкими.... Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - написав він у Telegram-каналі.

Також, за уточненими даними, внаслідок обстрілу троє поранених.

"Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає...", - додав Резніченко.

Раніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в Кривому Розі вороги вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець цілою касетою ракет з "ураганів". Пошкоджено школу та житлові будинки. Загинула жінка 1981 р.н. поранені чоловік 1979 р. н. (середньої тяжкості) і дівчина 2002 р. н. (важка, в операційній) – тато і дочка.

Теги: #кривий_ріг #обстріл

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