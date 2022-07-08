8 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 135 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 135 RUSSIAN AGRESSION

8 липня Всесвітній день боротьби з алергією, в Україні відзначають День сім'ї. У німецькому Бремені відкриття фестивалю самби, а у США найбільший кулінарний фестиваль "Смак Чикаго".

Православна церква вшановує пам'ять чудотворців Петра та Февронії.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день боротьби з алергією

Всесвітній день боротьби з алергією відзначається щорічно 8 липня, починаючи з 2005 року, за рішенням Всесвітньої організації алергії та Всесвітньої організації імунопатології.

Алергія - це стан підвищеної чутливості організму до впливу деяких факторів довкілля - алергенів, що розвивається за повторного впливу цих речовин. Ними можуть бути: пил, шерсть тварин, пилок рослин, ліки, харчові продукти, побутова хімія, укуси комах, пліснява, латекс, тварини та продукти їхньої життєдіяльності.

Поняття "алергія" з'явилося в медичній термінології у 1906 році, а його авторство приписують австрійському педіатру Клеменсу Фон Пірке. Але сама ця проблема має більш давню історію. Ще за часів Стародавнього Єгипту були описані симптоми, які нині розглядають як клінічні прояви алергії. Проте медицина почала вивчати цю недугу лише в 19 столітті - в період інтенсивного розвитку промисловості, а точніше пов'язаного з ним забруднення довкілля, а розібралася в природі цього явища лише наприкінці 20 століття.

День сім'ї в Україні

День сім'ї в Україні – молоде свято, яке відзначається з 2012 року. Указ Президента України "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят" було підписано у 2011 році. Святкування цього дня встановлено якраз на 8 липня.

Ще цього дня:

1913 - Завершилися останні вибори до Галицького крайового сейму, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1918 - Створено Державний сенат Української Держави – вищий судовий інститут;

1944 - Указом Президії Верховної Ради СРСР впроваджено почесне звання "Мати-героїня" та засновано орден "Материнська слава" та медаль "Медаль материнства".

2008 - Чехія стала 18-м членом Європейського космічного агентства;

2014 - Збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла 5-кратного чемпіона світу, фаворита та господаря чемпіонату збірну Бразилії із сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

День пам'яті святих Петра та Февронії

8 липня - православні вшановують пам'ять преподобномучениці Февронії діви. Благовірних князя Петра, в чернецтві Давида, і княгині Февронії, в чернецтві Єфросинії, муромських чудотворців.

Петро і Февронія були канонізовані на церковному соборі 1547 року.

Петро і Февронія - покровителі сім'ї та шлюбу. Їх шлюб багато століть є взірцем християнського подружжя.

Іменини: Євген, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.