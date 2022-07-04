4 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 131 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 131 RUSSIAN AGRESSION

4 липня в Україні відзначають День Національної поліції та День судового експерта, у світі – Міжнародний день у стилі кантрі, День пам'яті геноциду єврейського народу у роки Другої світової війни, День незалежності США, День народження королеви Соні в Норвегії, Вшанування Небес у Китаї, в Італії – День Гарібальді. На Філіппінах – День республіки, а в Аргентині – День сільського лікаря.

Цього дня, 1865 року, вийшло перше видання книги Льюїса Керрола "Алісині пригоди у Дивокраї".

У православній церкві святкування на честь набуття мощей преподобного Максима Грека, вшановування пам'яті священномученика Юліана Тарсійського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День судового експерта України

День судового експерта, який відзначається в країні щороку 4 липня, було започатковано Указом Президента України №424 від 10 червня 2009 року.

Ухвалюючи рішення про започаткування нового свята, Президент керувався тим, що судово-експертна діяльність має велике значення у забезпеченні правосуддя, захисті прав і свобод людини і громадянина.

День Національної поліції України

Свято встановлено згідно з Указом президента України Петра Порошенка "Про День Національної поліції України" від 9 грудня 2015 р. № 693/2015, і відзначалося щороку 4 серпня - у день підписання президентом Закону України "Про Національну поліцію".

Указом президента України Петра Порошенка від 4 квітня 2018 року № 97 було внесено зміни до Указу президента України від 9 грудня 2015 року № 693, яким встановлено, що День Національної поліції України, відзначається щорічно 4 липня.

Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав та свобод людини, протидії злочинності, підтримки громадського порядку та безпеки. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ згідно із законом.

День незалежності США

День незалежності — день ухвалення Декларації незалежності США у 1776 році, яка проголосила незалежність США від Королівства Великої Британії — вважається Днем народження Сполучених Штатів як вільної та незалежної країни. Більшість американців називають це свято просто за його датою - Четверте липня.

4 липня 1776 року Конгрес схвалив Декларацію незалежності, яку підписали президент Другого Континентального конгресу Джон Генкок та секретар Континентального Конгресу Чарльз Томсон.

День пам'яті геноциду єврейського народу у роки Другої світової війни

Цього дня, 1941 року, за кілька днів після вступу німецьких військ до Риги, в латвійській столиці було спалено вісім синагог разом із тисячами євреїв. Цей день увійшов до історії як "кришталева ніч".

Уперше ж "Кришталева ніч" - ніч розбитих вікон - була організована фашистами в Німеччині 9 листопада 1938 року. У хвилі єврейських погромів, що прокотилися країною, було вбито сотні євреїв, зруйновано всі синагоги в Німеччині, пограбовано понад сім тисяч єврейських магазинів. Після цього понад тридцять тисяч євреїв було кинуто до концтаборів.

Вшанування Небес у Китаї

Святкування "Тянь-куан цзе" відбувається у шостий день шостого місячного місяця, який є нумерологічно знаменним днем.

Свято присвячене Богу Неба. Це День подяки і молитви. Усі члени сім'ї збираються разом на спеціальний ритуальний обід. Ріжуть худобу, готують спеціальні пампушки. Палять папір і пахощі.

Це свято називають також Поклоніння покровителю хробаків і комах. Цього дня просять богів не породжувати шкідників.

День музики у стилі кантрі

Стиль кантрі є гармонійним поєднанням етнічної музики Англії, Ірландії та Шотландії. Перші переселенці з Європи до Америки привезли із собою свої пісні, мотиви, манеру виконання та передавали це з покоління до покоління.

Основні теми пісень у стилі кантрі — трагічне кохання, важка праця робітників, самотність. Кантрі найчастіше виконують на гітарі, скрипці, банджо-інструментах африканських рабів, а також стіл-гітарі та мандоліні. Перша пісня в стилі кантрі, про яку достеменно відомо, була написана в 1871 році.

Ще цього дня:

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 - Вбивство польських професорів німцями у Львові;

1946 - Кенігсберг перейменували на Калінінград;

1960 - На прапорі США додана 50-та зірка на честь приєднання Гавайських островів;

1986 - Президент США Рональд Рейган у присутності президента Франції Франсуа Міттерана урочисто відкрив після реконструкції Статую Свободи в Нью-Йорку.

Церковне свято

Цього дня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Юліана Тарсійського. Він постраждав за віру в Антіохії за імператора Максиміліана. Мощі мученика пізніше стали відомі тим, що поруч із ними творяться чудеса.

Іменини: Олексій, Анастасія, Василіса, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан.