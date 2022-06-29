У Харкові поліція затримала наркокур'єра із товаром на 1,3 млн грн

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області під час відпрацювання Індустріального району міста виявили та вилучили у 42-річного чоловіка 820 "закладок" з наркотичними речовинами та 2,5 кілограма психотропних речовин.

"Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 1 млн 300 тис. грн", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Речові докази спрямовано на експертне дослідження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.