Події

14:37 29.06.2022

У Харкові поліція затримала наркокур'єра із товаром на 1,3 млн грн

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У Харкові поліція затримала наркокур'єра із товаром на 1,3 млн грн

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області під час відпрацювання Індустріального району міста виявили та вилучили у 42-річного чоловіка 820 "закладок" з наркотичними речовинами та 2,5 кілограма психотропних речовин.

"Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 1 млн 300 тис. грн", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Речові докази спрямовано на експертне дослідження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Теги: #наркотики #харків #поліція

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