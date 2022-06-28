Події

19:37 28.06.2022

У Криворізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка

1 хв читати

Через ворожі обстріли у Великій Костромці Криворізького району поранено 31-річного чоловіка, повідомила ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Через ворожі обстріли у Великій Костромці поранено чоловіка. Агресор обстріляв зі ствольної артилерії Криворізький район. Знову бив по мирних населених пунктах. Вдарив по Зеленодольську та Великій Костромці", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У Великій Костромці поранено 31-річного чоловіка. Осколками йому зачепило ногу. У селі попередньо пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

У Зеленодольську обійшлось без постраждалих. Руйнувань немає.

 

Теги: #кривий_ріг #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 28.06.2022
Ворог завдав удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, українські військові збили 4 ракети - Повітряні сили ЗСУ

Ворог завдав удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, українські військові збили 4 ракети - Повітряні сили ЗСУ

08:10 28.06.2022
Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

07:15 28.06.2022
Агресор з артилерії здійснив понад 40 обстрілів по Краснопільській громаді

Агресор з артилерії здійснив понад 40 обстрілів по Краснопільській громаді

21:41 27.06.2022
Кількість поранених у результаті вечірніх ворожих обстрілів спального району Харкова зросла до 31, загинуло 5 людей

Кількість поранених у результаті вечірніх ворожих обстрілів спального району Харкова зросла до 31, загинуло 5 людей

20:24 27.06.2022
У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

19:56 27.06.2022
У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

У ТРЦ у Кременчуці влучили ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22 М3 – командування ЗС ЗСУ

19:18 27.06.2022
Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

11:13 27.06.2022
Росіяни за добу обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, є вбиті та поранені мешканці, зокрема дитина

Росіяни за добу обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, є вбиті та поранені мешканці, зокрема дитина

10:47 27.06.2022
Ворог уночі випустив дві ракети у напрямку Охтирки, жертв немає - голова Сумської ОВА

Ворог уночі випустив дві ракети у напрямку Охтирки, жертв немає - голова Сумської ОВА

07:44 27.06.2022
За неділю від обстрілів загинув один мешканець Донецької області, вісім людей поранено

За неділю від обстрілів загинув один мешканець Донецької області, вісім людей поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна створює Стратегічну групу та Координаційний центр із забезпечення оборони

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

З 28 червня до 16 липня на Гомельщині заплановано проведення військових зборів із військовозобов'язаними, не виключається проведення провокаційних дій

Альянс готовий і буде підтримувати українців - Кличко про початок саміту НАТО

ОСТАННЄ

Німеччина та Нідерланди передадуть Україні шість гаубиць

Україна створює Стратегічну групу та Координаційний центр із забезпечення оборони

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", було випущено ще п’ять ракет

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

РФ не відмовилася від намірів захопити усі південні регіони України з подальшою окупацією Молдови

У Полтавській області через негоду 32 населені пункти залишилися без світла

В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

Кабмін призначив Дегнеру головою Держпраці, а Янчука - заступником міністра реінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА