У Криворізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка

Через ворожі обстріли у Великій Костромці Криворізького району поранено 31-річного чоловіка, повідомила ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Через ворожі обстріли у Великій Костромці поранено чоловіка. Агресор обстріляв зі ствольної артилерії Криворізький район. Знову бив по мирних населених пунктах. Вдарив по Зеленодольську та Великій Костромці", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У Великій Костромці поранено 31-річного чоловіка. Осколками йому зачепило ногу. У селі попередньо пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

У Зеленодольську обійшлось без постраждалих. Руйнувань немає.