ЕС передает Украине оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз на 11,3 млн евро

В соответствии с запросом правительства Украины Европейская комиссия передаст Украине медицинское оборудование, защитное снаряжение и специализированное оборудование для защиты от рисков для здоровья населения, таких как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, общей стоимостью 11,3 млн евро.

"Уже 30 стран передали Украине товары через Механизм гражданской защиты ЕС, но, учитывая огромные медицинские потребности, вызванные продолжающейся войной, мы мобилизовали стратегические резервы ЕС. Медицинское оборудование, а также оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, находится на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предоставить им необходимые инструменты для спасения жизней", - сказал комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии в понедельник.

Предоставленное ЕС оборудование включает в себя 300 тыс. специализированных защитных костюмов, 5 600 литров обеззараживающих средств и 850 единиц оборудования для операций по обеззараживанию. Поскольку больницы в Украине срочно нуждаются в медицинском оборудовании, ЕС также передает в дар мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты ИВЛ, а также средства защиты для медицинского персонала, такие как маски и халаты. Эта помощь общей финансовой стоимостью 11,3 млн евро будет доставлена Украине из чрезвычайных запасов ЕС, размещенных в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании, указали в Еврокомиссии.