Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті та безпеку України.

"Насичений і результативний день завершив розмовою з Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу підтримку безпеки України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю ввечері.