Події

07:06 18.06.2022

Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

1 хв читати
Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті та безпеку України.

"Насичений і результативний день завершив розмовою з Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу підтримку безпеки України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю ввечері.

 

Теги: #розмова #нідерланди #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 17.06.2022
Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

21:49 17.06.2022
Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

Україна заслуговує на статус кандидата в члени ЄС

21:42 17.06.2022
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

18:48 17.06.2022
Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

18:33 17.06.2022
Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

15:21 17.06.2022
Зеленський виступив на конференції Viva Technology у вигляді голограми

Зеленський виступив на конференції Viva Technology у вигляді голограми

10:23 17.06.2022
Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії від Європи – вітання до Форуму "Преспанський діалог"

Зеленський закликав до повної торговельної та енергетичної ізоляції Росії від Європи – вітання до Форуму "Преспанський діалог"

18:45 16.06.2022
Зеленський очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони із Заходу

Зеленський очікує нових поставок важкого озброєння, реактивної артилерії і систем протиракетної оборони із Заходу

18:43 16.06.2022
Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

18:40 16.06.2022
Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

ОСТАННЄ

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Ворог обстріляв Криворізький район, жертв немає

Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

Американський регулятор дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА