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11:34 13.06.2022

Rozetka зняла з продажу феєрверки та всю піротехніку

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Rozetka зняла з продажу феєрверки та всю піротехніку

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka виключив з асортименту феєрверки, петарди та іншу піротехніку, повідомили у пресслужбі ритейлера.

"Заборонити продаж піротехніки в Україні просто необхідно. Її використання під час війни неприпустиме, адже навіть грім спричиняє паніку в людей, що вже казати про вибухи салютів, схожі на вибухи бомб. Ми закликаємо наших колег серед українських ритейлерів та інших компаній якнайшвидше долучатися до ініціативи", - наводяться у релізі слова співзасновника Rozetka Владислава Чечоткіна.

Як повідомляється, раніше таку продукцію могли продавати лише компанії-партнери ритейлера на маркетплейсі. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії з ініціативою заборони реалізації феєрверків та іншої піротехніки виступали українські активісти.

"Здавалося б, після 24 лютого питання себе вичерпало. Проте протягом цих місяців ми бачимо в новинах повідомлення про використання феєрверків у різних регіонах України, зокрема в нещодавно звільнених від російської окупації. Насамперед заборона піротехніки має убезпечити українських солдатів, а також ветеранів і переселенців із посттравматичним синдромом. Крім того, вона допоможе захистити довкілля і тварин, а також тих, хто запускає феєрверки, від травмування", - зазначив засновник всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals та співавтор ініціативи Олександр Тодорчук.

Як повідомлялося, 6 червня до Верховної Ради внесено законопроєкт №7438

Законопроєкт дозволяє використовувати піротехніку лише для потреб ЗСУ, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб. Виняток становить сценічна піротехніка Т1 та Т2, а також феєрверки F1 із низьким рівнем небезпеки та низьким рівнем шуму. Також законопроєкт забороняє продаж та передання такої піротехніки особам молодше 16 років.

Нагадаємо, що від початку війни Rozetka скасувала комісію на військові товари для продавців маркетплейсу. Їх можна знайти в єдиному розділі на сайті онлайн-ритейлера. На червень компанія відновила роботу 233 точок у 66 населених пунктах України.

Rozetka заснували у 2005 році в Києві Владислав та Ірина Чечоткіни як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. Надалі компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. На червень відновлено роботу 230 точок видачі товарів у 66 регіонах України.

Теги: #піротехніка #rozetka

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