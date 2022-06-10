Події

18:23 10.06.2022

У Нідерландах завершилися судові розгляди щодо МН17, вердикт очікується наприкінці року

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У Нідерландах завершилися судові розгляди щодо МН17, вердикт очікується наприкінці року

Спільна слідча група (JIT), яка розслідує аварію літака "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року, повідомляє про завершення судового розгляду у справі.

"Сьогодні був останній день судового розгляду з MH17. Вердикт має бути винесений у листопаді або грудні 2022 року. Точку зору прокуратури можна прочитати й побачити тут: https://strafdossiermh17.om.nl (англійською та голландською мовами)", - повідомляється у твіттері JIT у п'ятницю.

Як відомо, суд щодо катастрофи МН17 розпочався 9 березня 2020 року.

У травні цього року після чергового відновлення слухань суддя Гендрік Стейнгаус анонсував завершення публічної стадії судового розгляду справи на 10 червня, після чого судова колегія має піти в закриту стадію для ухвалення рішення.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю (на непідконтрольній Україні території) 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Причини катастрофи розслідує спільна слідча група (ССГ), до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновок, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

Теги: #мн17

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