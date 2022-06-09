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18:07 09.06.2022

Греція зобов'язана забезпечити демілітаризацію островів в Егейському морі - Ердоган

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Греція зобов'язана забезпечити демілітаризацію островів в Егейському морі - Ердоган

Греція має здійснити демілітаризацію островів в Егейському морі, Туреччина ставиться серйозно до цієї проблеми, заявив у четвер турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми закликаємо Грецію припинити мілітаризацію островів, які мають невійськовий статус, і діяти відповідно до міжнародних угод. Я не жартую, я говорю серйозно", - наводить слова Ердогана Associated Press (AP).

Він також сказав, що Греції варто "прийти до тями" і що Анкара не відмовиться від своїх прав в Егейському морі.

У свою чергу представник уряду Греції Яніс Економу заявив, що Афіни реагують на "провокації" Туреччини "зі спокоєм та рішучістю". Він запевнив, що Греція вже посилила свій політичний і військовий потенціал із метою захистити суверенітет.

В Афінах також раніше заявляли, що Туреччина вибірково трактує міжнародні угоди на свою користь, нагадує AP.

Напередодні Ердоган засумнівався у заявлених цілях розгортання баз США у Греції. "США розгорнули дев'ять баз у Греції. А проти кого? Вони кажуть, що вони спрямовані проти Росії. Такого аргументу ми не візьмемо на віру", - зазначив він.

Туреччина та Греція ведуть суперечки з цілої низки питань, зокрема статусу островів в Егейському морі, щодо проблеми розділеного Кіпру, нафтогазової розвідки, яку Туреччина веде у водах, що є, як заявляють в Афінах та Нікосії, винятковою економічною зоною Греції та Кіпру, а також використання регіонального повітряного простору.

Афіни та Анкара відновили діалог на високому рівні в січні 2021 року майже через п'ять років спроб знизити напруженість навколо прикордонних суперечок в Егейському морі та Східному Середземномор'ї. Тоді як Греція реалізує масштабну програму модернізації збройних сил, Туреччина наполягає, що її несправедливо позбавляють доступу до мінеральних ресурсів Середземномор'я, і заперечує обвинувачення, що вона у 2020 році допомагала нелегалам накопичуватися на своєму кордоні з Грецією.

Проте минулого тижня Ердоган заявив, що відмовляється від діалогу з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом, пославшись на його висловлювання щодо Туреччини під час поїздки прем'єра до США.

Теги: #греція #ердоган

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