9 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 106 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 106 RUSSIAN AGRESSION

9 червня – Міжнародний день друзів, Міжнародний день акредитації, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, Міжнародний день архівів.

У православному календарі День мучеників Ферапонта та Феодори. Федорин день – за народним календарем.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародний день друзів

Цього дня вітають близьких людей і друзів, які завжди підтримають та не залишать у біді.

Вперше День друзів почали відзначати у США в 1935 році, коли американський Конгрес вирішив призначити першу неділю серпня Національним днем дружби. Згодом цю дату перенесли на 9 червня. У 1958 році ООН також вирішила запровадити День друзів, проте із датою святкування так і не визначилася. Тож неофіційною датою цього свята у всьому світі стало 9 червня.

Міжнародний день архівів

Заснований Міжнародною радою архівів у листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї у Квебеку (Канада).

Міжнародна рада архівів – професійна організація світової архівної спільноти, що сприяє збереженню, розвитку та використанню світової архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, яка фінансується її членами з багатьох архівів у всьому світі. На сьогодні у МРА близько 1,5 тисяч членів із більш ніж 190 країн.

Ще цього дня:

1904 – Відбувся перший концерт Лондонського симфонічного оркестру;

1934 - На екранах з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 - У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака;

1988 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановив світовий рекорд - 6,05 м.

1994 - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, з 1998 року - Астана, з 2019 - Нур-Султан);

1995 - У Сочі президенти Росії та України підписали договір про поділ Чорноморського флоту;

2009 – Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Церковне свято

9 червня у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори, діви, та Дідима, воїна, праведного Іоанна Руського, сповідника. Перенесення мощей святителів Київських: Кіпріана, Фотія та Іони.

У народі 9 червня – Федорин день, коли господині намагалися всіляко задобрити домовика.

Іменини: Іван Анастасія, Людмила, Діана.