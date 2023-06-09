9 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 471 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 471 RUSSIAN AGRESSION

9 червня відзначають Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів і Міжнародний день акредитації.

У Йорданії - День сходження на престол короля Абдали, в Ірландії - День святого Колумби Ірландського.

Міжнародний день архівів

Затвердили його 2007 року, а дату обрали невипадково. Саме цього дня, 1948 року, з'явилася Міжнародна рада архівів, до якої нині входять представники близько 1700 країн світу.

Ще цього дня:

1934 - На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 - До Гільдії кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака;

1988 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановив світовий рекорд - 6,05 м.

1994 - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати в Акмолу (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан);

2009 - Українська прем'єра і кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Церковне свято

Цього дня вшановується пам'ять мучениці Феодори, яка постраждала за віру за часів гонінь на християн імператора Діоклетіана в місті Олександрії, в 303 або 304 році.

Іменини: Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Ферапонт.