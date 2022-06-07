Події

10:19 07.06.2022

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

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Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе засідання контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія, 15 червня, повідомив Пентагон.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні", - йдеться в повідомленні на сайті Пентагону в понеділок.

Вступне слово Остіна очікується о 15:00, а пресконференція з Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі – о 18:45 за центральноєвропейським часом.

Теги: #пентагон #контактна_група #остін
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