Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе засідання контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія, 15 червня, повідомив Пентагон.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні", - йдеться в повідомленні на сайті Пентагону в понеділок.

Вступне слово Остіна очікується о 15:00, а пресконференція з Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі – о 18:45 за центральноєвропейським часом.