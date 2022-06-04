4 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 101 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 101 RUSSIAN AGRESSION

4 червня у світі – Міжнародний день дітей-жертв агресії і Міжнародний день боротьби з карієсом. В Україні – День пам'яті дітей, які загинули в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України. У Фінляндії - День прапора Оборонних сил, в Естонії – День прапора.

У церковному календарі День пам'яті мученика Василіска, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського, пам'ять святих отців ІІ Вселенського Собору.

Також цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, — державний пам'ятний день в Україні, який відзначається щорічно 4 червня та був запроваджений для вшанування пам'яті дітей, які загинули в результаті російсько-української війни з 2014 року рішенням Верховної Ради України 1 червня 2021 року.

Міжнародний день дітей-жертв агресії

9 серпня 1982 року на надзвичайній спеціальній сесії з питання Палестини Генеральна Асамблея ООН, "будучи враженою величезною кількістю невинних палестинських та ліванських дітей - жертв актів агресії Ізраїлю", ухвалила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії.

Міжнародний день боротьби з карієсом

День заснований за ініціативи стоматологів і покликаний звернути увагу людей на проблему стану зубів.

Карієс зубів є найпоширенішим хронічним захворюванням у світі. Він обумовлений тим, що бактерії у роті метаболізують цукор з їжі та виробляють кислоти, які згодом розщеплюють емаль зуба.

Щоб зменшити ризики карієсу, потрібно щодня якісно чистити зуби, користуватися зубною ниткою та вживати якнайменше цукру та інших шкідливих для зубів продуктів.

Ще цього дня:

1874 - Відбулися перші загальні збори товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1921 - У Франції вперше представлені парфуми Chanel №5;

1946 - Хуан Перон став президентом Аргентини;

1973 - Новий радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144 розбився під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Ле Бурже. Літак спалахнув у повітрі, впав і вибухнув, екіпаж загинув;

1989 – Акція протесту на площі Тяньаньмень у столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинули сотні громадян;

1992 – Дата ухвалення герба Казахстану;

2014 - Офіційна дата заснування двадцять п'ятого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Церковне свято

День пам'яті мученика Василиска, мученика Іоанна (Володимира). Мученик Василиск постраждав за віру за часів гонінь на християн імператором Максиміаном. Мученика Василиска спочатку утримували у в'язниці, а потім катували під розпеченим сонцем. У цей час мученик молився Богові, і сталося диво — дуб, до якого він був прив'язаний, зазеленів. Багато хто з уражених цим дивом, увірував у Христа, воїни звільнили св. Василиска від кайданів. Але імператор все одно наказав стратити святого.

Іменини: Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов.