Події

08:15 02.04.2022

За добу харківські рятувальники 20 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

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За добу харківські рятувальники 20 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, зокрема пожеж, спричинених обстрілами – 20.

"Підрозділи ДСНС упродовж доби здійснили 20 виїздів на гасіння пожеж, викликаних обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, гаражних кооперативів та автомобілів, що виникали в Московському (9 пожеж), Київському (7), Шевченківському (1), Немишлянському (1) та Індустріальному (1) районах міста Харкова, а також в Ізюмському районі області (1 пожежа)", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Найбільша пожежа, спричинена обстрілами, сталася вранці 1 квітня у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м. На те, щоби загасити пожежу, знадобилося 6 годин.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення та 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі становить близько 2 тис. кв.м. Рятувальники ліквідували пожежу упродовж 7 годин.

У ДСНС відзначають зростання кількості та площі пожеж в екосистемах. Протягом доби через нехтування правил пожежної безпеки та умисних підпалів сухостою у Харківській області сталося 29 пожеж, у результаті яких знищено близько 65 га сухої рослинності.

Крім того, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж у приватному секторі, що сталися з причин, не пов'язаних із обстрілом - 18, тричі - на розбір завалів, 5 разів - для допомоги населенню. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #харків #пожежа #рятувальники
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