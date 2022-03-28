РФ до кінця не відмовляється від спроб якщо не захопити, то принаймні оточити Київ - Міноборони

РФ до кінця не відмовляється від спроб якщо не захопити, то принаймні оточити столицю України, переміщення відповідних підрозділів російської армії до районів Донецької та Луганської областей не спостерігається, повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"За нашою інформацією, РФ до кінця не відмовляється від спроб якщо не захопити, то принаймні оточити столицю України. Те ж саме ми говоримо і про інші міста - Чернігів, Харків, Суми. Щойно ми побачимо переміщення відповідних підрозділів російської армії до районів Донецької та Луганської областей, ми обов'язково про це повідомимо. Наразі активних дій противника з переміщення ми не бачимо", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в понеділок.

Він наголосив, що Міноборони слідкує за заявами керівництва збройних сил Росії.

"Ми уважно відстежуємо ситуацію. Наразі ми не спостерігаємо жодних дій Росії на підтвердження слів керівників російських збройних сил", - додав Мотузяник.

Водночас він зазначив, що одним зі стратегічних завдань Росії є повністю захопити Донецьку та Луганську області в рамках адміністративних меж.

"Окрім того, Росія намагається пробити сухопутний коридор та об'єднати ці території, щоб мати прямий доступ до окупованої Росією Автономної Республіки Крим. Ми цьому активно перешкоджаємо", - зазначив Мотузяник.