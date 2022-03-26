Окупанти знову обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ

У суботу, 26 березня, ядерна пускова установка (ЯПУ) "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ) знову потрапила під обстріл.

"Оцінити масштаби пошкоджень неможливо через бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки", - повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

У ДІЯРУ звертають увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження її бомбардування може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - зазначають у ДІЯРУ.

Як повідомлялося, з 24 лютого цього року ЯПУ "Джерело нейтронів" переведено в глибокий підкритичний стан.

Увечері 10 березня в результаті російського бомбардування було пошкоджено лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів".

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613