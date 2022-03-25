Події

07:43 25.03.2022

За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

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За добу харківські рятувальники 63 рази виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 42 адреси

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розчищення завалів зруйнованих будівель.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники Харківського гарнізону розчищали завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель разом із колегами з Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також з волонтерами та комунальниками.

"Проводилися пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок і приватних будівель, що виникають у Слобідському, Шевченківському, Київському Індустріальному та Московському районах Харкова, а також Богодухівському районі області.

Найбільше таких викликів на пожежі, спричинені обстрілами, було у Київському (13) та Московському (6) районах міста.

Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 25 пожеж, пов'язаних із горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано 42 адреси у Харкові та Харківському районі, де знаходилися спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

 

 

Теги: #харків #рятувальники #пожежі
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