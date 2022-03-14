РАКЕТНИЙ УДАР ПО ТЕЛЕВЕЖІ БІЛЯ РІВНОГО ЗАБРАВ ДЕВ'ЯТЬ ЖИТТІВ, ІЩЕ ДЕВ'ЯТЬ ОСІБ ПОРАНЕНІ – ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
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Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії кроки, щоб змусити РФ припинити агресію та військові злочини проти українців
З початку війни в Україні спрацювали 26 гуманітарних коридорів, вивезено близько 150 тис. осіб – заступник голови ОП Тимошенко
Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині
Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН
Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році
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