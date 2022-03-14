14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків - Подоляк
Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять
Наша мета у переговорах із Росією – отримати результат – для нас, для миру, для безпеки – Зеленський
Зеленський європейським лідерам: Якщо ви не закриєте наше небо, питання часу, коли ракети впадуть на ваші будинки
Російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну" для участі у війні – Генштаб на 24:00
На Запоріжжі знищено всю техніку росіян, яку вони накопичували біля Мелітополя, а також штаб – А.Геращенко
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