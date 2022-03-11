БАЙДЕН ПІДПИСАВ УКАЗ, ЩО ЗАБОРОНЯЄ ПОСТАЧАННЯ ДОЛАРОВИХ БАНКНОТ ДО РФ - ДОКУМЕНТ

Білоруська армія може розпочати вторгнення в Україну ввечері в п'ятницю – Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки
У результаті застосування РФ касетних боєприпасів в Україні загинули 13 людей і 47 отримали поранення - ООН
Стефанчук має намір найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України в ЄС
Інформація про майбутню участь у бойових діях на території України була доведена командуванням РФ до солдатів ще в січні 2022 року – полонений російський льотчик
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины