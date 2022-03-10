Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні
Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні
Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова
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Тривають бої на території Броварського району, окупант продовжує накопичувати війська і техніку – Київська ОВА
Стефанчук: Вихід РФ із Ради Європи означає, що вона за крок до повернення смертної кари для своїх громадян
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