CERT-UA попередила про масове розсилання шкідливого програмного забезпечення

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про масове розсилання шкідливого програмного забезпечення під виглядом повідомлення про схвалення касового забезпечення.

"CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила розсилку електронних листів із скриньки mariya@posish.club з темою "лист схвалення касового забезпечення", що містить вкладення "лист підтримки.xlsx". Під час відкриття завантажується шкідливе програмне забезпечення FormBook, яке використовується для викрадення даних", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).

В урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити це поштою cert@cert.gov.ua.

Джерело:https://t.me/dsszzi_official/2134