УКРАЇНА ТА РФ ПОГОДИЛИ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ З 9:00 ДО 21:00 ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ШІСТЬМА КОРИДОРАМИ - ВЕРЕЩУК

Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ
У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА
У результаті авіаудару в Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім осіб поранено – голова Сумської ОДА
Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка
Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА
Унаслідок авіанальоту РФ на с. Донець Харківської області загинули одна доросла людина і 7-річна дитина – ДСНС
Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану
Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами - Верещук
Під егідою Червоного хреста організовано "зелений коридор" для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя
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