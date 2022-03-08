Я ЗВЕРТАТИМУСЯ ДО НАРОДІВ СВІТУ, ЯКЩО ЛІДЕРИ НЕ ЗУПИНЯТЬ ВІЙНУ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Вина за бомбардування міст лежить на Росії, відповідальність - на тих на Заході, хто не убезпечив небо, - Зеленський
Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони
Усі правоохоронці та держслужбовці, які на захоплених територіях допомагають ворогові, понесуть сувору відповідальність - ДБР
Вина за бомбардування міст лежить на Росії, відповідальність - на тих на Заході, хто не убезпечив небо, - Зеленський
Авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст - ГУР Міноборони
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