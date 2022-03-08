Події

11:46 08.03.2022

МІЖНАРОДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ЗАБОРОНЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ СВОЮ ЕМБЛЕМУ НА МАШИНАХ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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