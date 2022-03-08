СВІТОВИЙ БАНК МОБІЛІЗУВАВ ДЛЯ УКРАЇНИ ПАКЕТ ЕКСТРЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОНАД $700 МЛН

Голова Сумської ОВА: Внаслідок нічного авіаудару загинули та постраждали жителі Сум, серед них – діти
Минулої доби в Харківській області здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, загинули четверо людей – ДСНС
Техніка РФ стоїть у дворах будинків, а окупанти використовують мирних українців як живий щит – Денисенко
Минулої доби в Миколаївській області в результаті обстрілів противника виникло одинадцять пожеж, загинули четверо людей
Радник голови МВС: Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України
Російська армія деморалізована, військові займаються мародерством, на ТОТ ведеться психологічна боротьба з місцевим опором населення – Генштаб
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