Події

08:03 08.03.2022

СВІТОВИЙ БАНК МОБІЛІЗУВАВ ДЛЯ УКРАЇНИ ПАКЕТ ЕКСТРЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОНАД $700 МЛН

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Теги: #блискавка
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