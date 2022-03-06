Події

13:01 06.03.2022

На Київщині в ніч на понеділок запроваджено комендантську годину з 20:00 до 7:00 – голова обладміністрації

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У всій Київській області з 6 до 7 березня запроваджується комендантська година з 20:00 до 7:00, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - написав Кулеба у Telegram.

Теги: #київськаобласть #комендантськагодина
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