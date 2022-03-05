СПРОТИВ НАШИХ ЛЮДЕЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДАЄ НАМ УПЕВНЕНІСТЬ, ЩО МИ ВІДБУДУЄМО НАШУ ДЕРЖАВУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові, загинули четверо військовослужбовців – Нацгвардія
Помічник нардепа фракції ОПЗЖ підозрюється у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності України
ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії
Російський літак скинув бомби на військове містечко у Харкові, загинули четверо військовослужбовців – Нацгвардія
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