Події

13:12 01.03.2022

У термінових дебатах Європарламенту виступлять лідери ЄС та України

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У термінових дебатах Європарламенту виступлять лідери ЄС та України

У термінових дебатах Європейського парламенту, присвячених вторгненню Росії в Україну, виступатимуть лідери Європейського Союзу та України.

Як повідомляє у вівторок пресслужба Європарламенту, президент Європарламенту Роберта Метсола відкриє дебати о 12:30 (за Києвом о 13:30).

"Потім президенту Зеленському та спікеру української Ради Руслану Стефанчуку, якщо ситуація дасть їм можливість це зробити, буде запропоновано виступити віддалено. Відтак депутати Європарламенту вислухають думки президентів Ради та Комісії Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн, а також голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, перш ніж дати власну оцінку атакам Росії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, з ініціативи президента Метсоли о 15.30 на Еспланаді перед Європейським парламентом у Брюсселі зберуться депутати Європарламенту, співробітники й українські гості, щоби продемонструвати солідарність з Україною та її народом.

Теги: #парламент #європа #зеленський
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