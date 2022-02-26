Українські військові знищили колону супротивника біля ст. м. "Берестейська" у Києві – Сухопутні війська ЗСУ

Колону російських військових та бойову техніку знищено українськими військовослужбовцями 101-ї бригади в районі ст. м. "Берестейська" у Києві у ніч на суботу.

Як повідомляється на сторінці Сухопутних військ у Фейсбук у суботу вранці, "на метро "Берестейська" 101-ою бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх уклали".

Раніше повідомлялося, що противник атакував одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги.

Джерело: https://www.facebook.com/100066660016222/posts/291675169731148