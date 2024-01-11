Accor відкрив тризірковий готель ibis Kyiv Beresteiska

Міжнародний готельний оператор Accor (Франція) відкрив тризірковий готель ibis Kyiv Beresteiska наприкінці 2023 року, планує 2024 року відкрити Novotel Living Kyiv, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент з операційної діяльності регіону Україна, Грузія і СНД, "Accor Європа" і Північна Африка Андрій Давиденко.

"Я радий повідомити про відкриття готелю ibis Kyiv Beresteiska. Він буде чудовим поповненням родини Accor в Україні. 2023 рік став кращим за попередній, усі готелі добре працюють і приносять прибуток. Багато хто побоювався, що відкриття нових готелів у Львові та в Києві наприкінці 2022 року негативно вплине на результати тих, що вже працюють, але, на щастя, цього не сталося. Ми зробили для цього все можливе", - повідомив Давиденко.

Як повідомлялося, міжнародний готельний оператор Accor планував у 2022-2023 роках запустити в Україні три нові готелі, ibis&Adagio Kyiv Beresteiska і ibis Lviv Center. Готель ibis Lviv Center на 94 номери, розташований у центрі Львова на вул. І. Франка, 23а, розпочав роботу в грудні 2022 року.

Наприкінці грудня 2022 року розпочав роботу й Adagio Kyiv Beresteiska. Обидва готелі розташовані в одній будівлі на пр.Перемоги, 55: в Adagio Kyiv Beresteiska 105 номерів, в ibis Kyiv Beresteiska - 158.

Adagio Kyiv Beresteiska - апарт-готель, його номери пристосовані для довготривалого проживання: у них є повністю обладнані кухні, спеціальні робочі простори, пральня, WIFI тощо, необхідне для роботи й відпочинку. У ibis Kyiv Beresteiska є шість конференц-залів для ділових заходів і конференцій, а також бар і ресторан на 140 посадочних місць.

За словами Давиденка, формат апарт-готелю (Adagio Kyiv Beresteiska) дуже добре себе зарекомендував, особливо серед гостей, які потребують тривалого перебування.

"Сподіваюся, у новому 2024 році нам вдасться завершити роботи і відкрити ще Novotel Living Kyiv. Пілотний номер ми вже прийняли, можу з упевненістю сказати, що буде дуже хороший продукт", - повідомив він.

Він уточнив, що в Novotel Living Kyiv, розташованому на вул. Гоголівській, буде 49 апартаментів, запланований термін старту роботи - кінець 2024-початок 2025.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року ЧБТР виділив EUR8 млн кредиту на будівництво чотиризіркового готелю Novotel у Львові ТОВ "Центр розвитку нерухомості", бенефіціарами якого є мажоритарний власник групи компаній ОККО Віталій Антонов та її СЕО Василь Даниляк. Загальний бюджет проєкту заявлено EUR14 млн.

"На об'єкті Novotel Lviv тривають внутрішні будівельні роботи (перегородки, інженерія). Відкриття очікувати можна не раніше кінця 2025 року", - повідомив Давиденко агентству "Інтерфакс-Україна".

У Accor є інтерес до нових проєктів в Україні.

"Ми завжди відкриті до співпраці. Наприклад, 2023 року підписали договір на технічний супровід і управління ibis Budget у Києві, розглядаємо ще кілька проєктів", - повідомив Давиденко.

ibis Budget буде розташований на Подолі, у ньому передбачається 126 номерів, у деяких із них буде застосовано формат хостелу. Орієнтовне відкриття - друга половина 2026 року.