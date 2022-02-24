Події

20:37 24.02.2022

Wizz Air має намір евакуювати своїх співробітників і літаки з України

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Wizz Air має намір евакуювати своїх співробітників і літаки з України

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air працює над евакуацією своїх бортів та співробітників із сім'ями з України.

"Ми працюємо над евакуацією всіх наших співробітників, які базуються в Україні, їхніх сімей та наших літаків якнайшвидше. Безпека пасажирів та екіпажу WIZZ залишається нашим пріоритетом номер один", - наголошується в повідомленні авіакомпанії.

У Wizz Air наголосили, що сподіваються на те, що ситуація в Україні нормалізується якнайшвидше.

Як повідомлялося, раніше Wizz Air тимчасово відмінила польоти до України, в аеропорту "Київ" залишилося кілька літаків компанії.

Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через можливі загрози, повідомила міжнародна система сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

 

 

Теги: #wizz_air
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