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21:16 18.02.2022

Секретар РНБО України про переговори для встановлення миру на Донбасі: Не можемо вести переговори з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності

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Секретар РНБО України про переговори для встановлення миру на Донбасі: Не можемо вести переговори з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов наголосив, що Україна готова вести переговори для встановлення миру на Донбасі лише з РФ, оскільки проводити переговори з людьми, які нічого не вирішують – "марнування часу".

"Передусім, хотів би зазначити, що ми обізнані, що переговори ми можемо вести лише з РФ. Ми не можемо вести переговори з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності, вони не ухвалюють жодних самостійних рішень. Усі рішення ухвалюються лише в Москві Ви знаєте, що Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним, щоб проводити переговори. На сьогодні, на жаль, вони відмовляються від переговорів. Проводити переговори з людьми, які нічого не вирішують, ми не можемо і не будемо, оскільки це марне витрачання часу", - заявив Данілов на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України в п'ятницю.

Секретар РНБО також наголосив, що Україна виступає за виконання вимог Мінських домовленостей, але не "за вказівкою РФ".

"Ми - за виконання Мінських домовленостей з логікою, яка на сьогодні існує в процесі, а не за виконання за вказівкою РФ. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що РФ порушує ці домовленості. По-перше, вона їх абсолютно не виконує, оскільки там є перший пункт, з якого треба починати, й інша ситуація – коли РФ уже, як ви знаєте, видала 800 тис. паспортів на території окупованих територій Донецької та Луганської областей і вимагає проведення насамперед виборів. Як можна проводити вибори, якщо у людей паспорти іноземної держави? Це просто неможливо", - сказав Данілов.

Теги: #донбас #переговори #офіс_президента
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