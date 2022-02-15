НАТО ще не отримало російської відповіді на тему гарантій безпеки - Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі поки що не отримали листа у відповідь від Росії на тему гарантій безпеки, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ні, ми не отримали відповіді Росії. Ще немає. Ми будемо раді цій (майбутній) відповіді. Ми направили їм у січні наші змістовні пропозиції", - сказав Столтенберг у вівторок на пресконференції в Брюсселі напередодні наради міністрів оборони країн альянсу 16-17 лютого.

Він пояснив, що йшлося про два листи - США та НАТО. "Це список тем, які ми готові обговорювати з Росією: контроль над озброєннями, ракети, транспарентність військової діяльності тощо. Ми готові. Ми давно готові, і ми залишимося готовими йти шляхом діалогу з Росією, щоб знайти політичне рішення", - продовжив генсек.

Президент РФ Володимир Путін загалом схвалив відповідь Росії США та НАТО щодо гарантій безпеки, цю відповідь незабаром буде доопрацьовано й передано НАТО та США, заявив раніше у вівторок глава МЗС РФ Лавров. "Я вчора доповідав президенту Путіну і наголосив, що наші пропозиції, які він у принципі схвалив, і які будуть доопрацьовані найближчим часом та передані американським і натовським партнерам, вони виходять зі збереження цілісності російської позиції", - сказав Лавров на пресконференції за результатами переговорів з главою МЗС Польщі, нинішнім головою ОБСЄ Збігневом Рау.

За словами міністра, кроки, які перераховані у відповіді РФ, важливі як практичні кроки з деескалації. "Але ці кроки будуть ефективними, якщо під них буде підведено міцний правовий фундамент, і насамперед у тому, що стосується тлумачення принципу неподільності безпеки, який наші західні колеги безсоромно пересмикують, трактують його виключно як свободу вибору військових альянсів", - заявив Лавров.