Події

20:06 11.02.2022

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

1 хв читати
Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє про достатність сил та засобів для захисту Харкова у разі агресії з боку РФ.

"По-перше, Харків буде захищений, і це станеться обов'язково у разі російської агресії. Мені тільки незрозуміло – навіщо росіянам ті клопоти під назвою Україна. Повірте, ми нікому нічого не віддаватимемо. Нам чужого не треба, але своє ми віддавати не будемо. І вони (росіяни – ІФ) це дуже добре знають. Вони знають позицію українців: що ми воюватимемо за своє", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО в Харкові в п'ятницю.

Він додав, що у разі російської агресії щодо Харкова сил та засобів в Україні для захисту міста більше ніж достатньо, зокрема завдяки військовій допомозі західних партнерів України.

Раніше в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія на підставі "захисту" російськомовного населення може спробувати захопити українські території. Як приклад він навів Харків, наголосивши, що напад на місто стане початком великомасштабної війни.

Теги: #рф #захист #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 11.02.2022
Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

17:09 11.02.2022
Україна звернулася до РФ із запитом надати роз'яснення щодо військової діяльності в регіонах, прилеглих до української території

Україна звернулася до РФ із запитом надати роз'яснення щодо військової діяльності в регіонах, прилеглих до української території

10:52 11.02.2022
Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

21:44 10.02.2022
Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

20:24 10.02.2022
Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

19:34 10.02.2022
Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

12:11 09.02.2022
Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

11:52 09.02.2022
ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

11:23 09.02.2022
Кулеба: Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом

Кулеба: Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом

19:17 08.02.2022
У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

РНБО розглянула питання про зовнішні та внутрішні ризики для України, зокрема ризики для морського судноплавства

Кількість членів тероборони в Україні має становити 2 млн осіб

РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря - АМПУ

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

ОСТАННЄ

У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

Громадянам Латвії рекомендували покинути Україну

США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

Глава Мін'юсту оцінює як близькі до нуля шанси Коломойського та Боголюбова переглянути програш арбітражу до України на $6 млрд

РНБО продовжить практикувати виїзні засідання

Об'єкти критичної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС

ВМФ України у 2022 році отримає поповнення від країн НАТО – Данілов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА