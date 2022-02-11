У 2022 році у 30 містах України планується розпочати будівництво сучасних урбан-парків

У 2022 році у 30 містах України в межах президентської програми "Велике будівництво" планують розпочати будівництво 30 сучасних урбан-парків, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові у п'ятницю.

Головна мета проєкту – створити у місті здоровий простір, де здоровий спосіб життя стане поширеним та модним серед дітей і молоді, сімейного відпочинку.

На території урбан-парків планується розмістити бетонний скейт-парк, памп-трек, майданчики для стріт-денсу, стріт-футболу, стріт-болу. Крім того, облаштують зони для стріт-воркауту, паркуру та йоги. А для малюків збудують дитячий урбан-парк.

"Саме такі урбан-парки, ми сподіваємося, наприкінці літа – на початку осені відкриватимуть у містах", – зазначив Тимошенко.

За його словами, цьогоріч триватиме розвиток Київського урбан-парку на території ВДНГ. Там, зокрема, планують відкрити новий басейн.

Окрім того, за програмою "Велике будівництво" планують відкрити відновлені стадіони у Дрогобичі, Рівному та стадіон "Металург" у Кривому Розі.

У планах програми також відкриття Центру олімпійських видів спорту у Херсонській області, Палацу спорту у Києві. Очікується, що саме київська арена прийме змагання Євробаскету у 2025 році. Паралельно розпочинаються роботи з будівництва Палацу спорту у Львові – багатофункціональної арени для проведення змагань із хокею, баскетболу та різних івентів.

Загалом на 2022 рік планується побудувати та відновити 100 ДЮСШ, 25 спортивних інтернатів, 21 льодових арен і 30 урбан-парків.

Як повідомлялося, у межах президентської програми "Велике будівництво" у 2022 році планується реалізувати 715 об'єктів.