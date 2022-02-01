Dolce&Gabbana відмовиться від хутра в 2022 році, використовуватиме штучне

Італійський будинок моди Dolce&Gabbana відмовиться від використання хутра у своїх колекціях у 2022 році, написала газета The Wall Street Journal із посиланням на заяву компанії.

Натуральне хутро модний будинок планує замінити штучним або еко-хутром, отримуваним із перероблених матеріалів нетваринного походження. У чоловічій колекції осінь-2022, представленої в Мілані цього місяця, вже є вироби з еко-хутра.

Останнім часом усе більше представників індустрії високої моди відмовляються від використання натурального хутра на тлі поширення рухів захисту тварин. Минулого тижня італійський виробник верхнього одягу Moncler зробив аналогічну заяву. У 2021 році канадський бренд Canada Goose Holdings Inc. і французька компанія Kering SA, що володіє Saint Laurent, Brioni, Gucci та Bottega Veneta, також зважилися на такий крок. Серед інших відомих модних брендів, що приєдналися до руху, американський Michael Kors, італійська Prada SpA та французька Chanel SA.

Джерело: Green Deal