Події

15:53 19.01.2022

Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

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Чверть вакцинованих українців старше 60 років подала заявки на отримання "ковідної тисячі"

Чверть із 3,5 млн вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання 1000 грн у рамках програми "єПідтримка", повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан на брифінгу в середу.

Банки перевірятимуть вік покупця в момент платежу, уточнив він.

Грибан запевнив, що в другому-третьому кварталі цього року уряд запустить механізм виплат офлайн, без реєстрації в "Дії".

За його словами, люди старше 60 років зможуть витратити гроші "єПідтримки" в аптеках виключно на лікарські засоби.

"Не можна купувати (за ці гроші - ІФ) засоби з недоведеною ефективністю, біологічні добавки, медичні пристрої", - пояснив він.

До програми "єПідтримка" автоматично будуть підключені всі аптеки, додав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Теги: #тисяча_гривень #єпідтримка
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