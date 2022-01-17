Події

21:54 17.01.2022

Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ

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Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови ОП і представника української делегації ТКГ

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака та представника української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це він заявив у коментарі "4 каналу" в понеділок.

Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням з "особистих причин". Він наголосив, що на наступній зустрічі ТКГ з Донбасу не буде присутній.

В українській делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Арестович працював з 28 жовтня 2020 року. Радником Єрмака він став 1 грудня 2020 року.

 

 

 

Теги: #ткг #звільнення #арестович
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